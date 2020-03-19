Дзюба обратился к болельщикам по ситуации с коронавирусом

Футболист "Зенита" Артём Дзюба выступил с обращением к болельщикам, в котором призвал не поддаваться панике из-за эпидемии коронавируса. По мнению нападающего, необходимо следовать советам врачей и избегать массовых мероприятий.

"Ребята мои дорогие, всем привет! В это непростое время и непростой момент хочу пожелать всем терпения. Непростая ситуация, но не надо поддаваться панике. Давайте соблюдать простые правила, как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать свое лицо, хотя, как выяснилось, это очень трудно, мы беремся за него почти 100 раз в день. Стараемся избегать скопления людей, особенно с признаками ОРВИ", — заявил Дзюба в Instagram.

Также футболист отметил, что каждый человек в такой ситуации несёт ответственность не только за себя, но и за других.

"Мы все вместе несем ответственность за себя и за других. Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя и футбол вернется как на экраны, так и на стадионы", — заявил Дзюба.

Коронавирус в России

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