Владелец "Спартака" предложил отменить финансовый fair play

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что ни один клуб в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации не сможет выполнить правила финансового fair play, которые существуют у УЕФА. По его словам, доходы команд могут снизиться значительно, поэтому покрыть большие расходы будет невозможно.

Федун отметил, что в России есть футболисты, контракты которых привязаны к курсу евро, то есть их зарплата в рублёвом эквиваленте уже выросла на 35-40 процентов. Также руководители клубов опасаются, что от них уйдут спонсоры.

"Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут, зачем нужны спонсорские контракты? В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым fair play? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый fair play. Его надо отменять. Или приостанавливать", — заявил Федун в интервью РБК.

По мнению Федуна, футбольные клубы имеют право на такие же преференции, как другие отрасли экономики.

"Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому обратиться за налоговыми каникулами", — заявил Федун.

Финансовый fair play

Правила УЕФА по финансовому fair play были внедрены для того, чтобы снизить расходы клубов. Основное правило — расходы клубов не должны превышать их доходов.

Также УЕФА требует правильно вести финансовую отчетность. В случае нарушений к клубам применяют санкции. Так, в ближайшие два сезона казанский "Рубин" не сможет играть в еврокубках.