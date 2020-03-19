Экс-футболист "Локо" Алиев назвал коронавирус фейком

Бывший футболист киевского "Динамо", московского "Локомотива" и махачкалинского "Анжи" Александр Алиев высказал своё мнение по ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19. По мнению спортсмена, информация о пандемии — фейк.

"Что скажете вы по этому коронавирусу? Честно, я в это не верю", — заявил Алиев в Instagram.

Также футболист заявил, что информация о смертности от коронавируса в Европе является ложной.

"Я думаю, что все это фейки. Для кого нужен это коронавирус, кто все это запустил? Слышал, что сегодня в Италии умерло 368 людей. Но я думаю, что все это фейк. Самое главное — берегите себя, будьте здоровыми", — заявил Алиев.

Александр Алиев