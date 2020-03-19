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Источник Правда.Ру

Вяльбе назвала секрет успеха Большунова

Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как Александр Большунов обыграл всех норвежцев в этом сезоне. Лыжник стал первым россиянином, выигравшим общий зачёт Кубка мира. Также он одержал победу в престижном "Тур де Ски".

По словам Вяльбе, у Большунова невероятный талант. Также лыжник очень много работает на тренировках.

"Прежде всего невероятный талант. Бог и родители дали ему огромную силу. В этом сезоне он вырос во всех отношениях - не столько в физике прибавил, сколько в тактике, в правильном подходе к гонкам. Сейчас большинство гонок тактические, в которых важно правильно ориентироваться и включать голову. Он большой трудяга, который делает больше всех, и это даёт результаты", - заявила Вяльбе в интервью "Чемпионату".

Карьера Александра Большунова

23-летный лыжник провёл три полных сезона в Кубке мира. В общем зачёте у него такие результаты:

  • сезон-2017/18 - 5-е место;
  • сезон-2018/19 - 2-е место;
  • сезон-2019/20 - 1-е место.

На счету Большунова 17 побед в гонках Кубка мира, среди которых "Тур де Ски".

На чемпионате мира-2019 в Зефельде Большунов завоевал четыре серебряные награды:

  • командный спринт;
  • скиатлон;
  • масс-старт на 50 км;
  • эстафета.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане на счету россиянина четыре медали:

  • спринт (бронза);
  • командный спринт (серебро);
  • масс-старт на 50 км (серебро);
  • эстафета (серебро).
Темы лыжи флгр лыжные гонки елена вяльбе александр большунов кубок мира по лыжным гонкам
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