Футбольные клубы начали урезать зарплаты игроков

Слухи о том, что футболисты из-за пандемии коронавируса и отмены соревнований потеряют значительную часть зарплаты, находят подтверждение. Несколько клубов официально уведомили работников о том, что они не смогут получить прежний доход.

От Шотландии до Казахстана

Так, шотландский клуб "Хартс" снижает зарплату сразу на 50%. Сообщение опубликовано на официальном сайте команды.

"Мы попросили всех штатных сотрудников, менеджеров, тренеров, игроков и вспомогательный персонал начиная с апреля принять 50-процентное сокращение их месячной зарплаты с некоторыми оговорками", — говорится в заявлении.

Казахстанский клуб "Каспий" и вовсе остановил действие контрактов футболистов, то есть игроки не получат ничего. По сведениям Kazfootball, спортсмены получили письма соответствующего содержания.

Мера вводится на время действия в Казахстане чрезвычайного положения.

Профсоюзы бьют тревогу

В разных странах профсоюзы футболистов выступают с напоминанием о том, что клубы обязаны платить по контрактам в полном объёме. По мнению организаций, зарплата должна начисляться даже в случае ухода команды в отпуск.