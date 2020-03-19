Слухи о том, что футболисты из-за пандемии коронавируса и отмены соревнований потеряют значительную часть зарплаты, находят подтверждение. Несколько клубов официально уведомили работников о том, что они не смогут получить прежний доход.
Так, шотландский клуб "Хартс" снижает зарплату сразу на 50%. Сообщение опубликовано на официальном сайте команды.
"Мы попросили всех штатных сотрудников, менеджеров, тренеров, игроков и вспомогательный персонал начиная с апреля принять 50-процентное сокращение их месячной зарплаты с некоторыми оговорками", — говорится в заявлении.
Казахстанский клуб "Каспий" и вовсе остановил действие контрактов футболистов, то есть игроки не получат ничего. По сведениям Kazfootball, спортсмены получили письма соответствующего содержания.
Мера вводится на время действия в Казахстане чрезвычайного положения.
В разных странах профсоюзы футболистов выступают с напоминанием о том, что клубы обязаны платить по контрактам в полном объёме. По мнению организаций, зарплата должна начисляться даже в случае ухода команды в отпуск.
"Если футбольные клубы решат прекратить проведение тренировок без обоснованных причин, то такие действия приведут не к простою, а к неисполнению обязанности предоставить обусловленную трудовым договором работу (ст. 22 Трудового кодекса), в связи с чем заработная плата будет подлежать уплате спортсменам и тренерам в полном объеме", — говорится в сообщении Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).
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