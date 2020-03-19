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Источник Правда.Ру

UFC опубликовал заявление по бою Нурмагомедов - Фергюсон

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

UFC сделал официальное заявление по бою за звание чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Как и предполагалось, поединок не состоится в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса COVID-19. Решение связано с указаниями атлетической комиссии штата.

"Мероприятие не состоится в "Барклайс Центр" в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний", — говорится в заявлении UFC.

Вместе с тем UFC совсем не отказывается от проведения боя. Возможно, он пройдёт в другом месте.

"Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения", — говорится в сообщении.

Кроме того, UFC объявил, что вернёт деньги, которые болельщики потратили на билеты.

"Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет-заказы будут автоматически отменены и возвращены", — заявили в UFC.

Пятая отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон

С учётом того, что бой может вовсе не состояться, эта отмена может быть пятой для Хабиба и Тони:

  • В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы по разу отказались из-за травм.
  • В 2017 году Нурмагомедов не угадал с весогонкой и накануне боя попал в больницу. 
  • В 2018 году Фергюсон отказался из-за повреждения колена.
Темы ufc коронавирус тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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