Названа сумма потерь ведущих чемпионатов Европы из-за коронавируса

Пятерка ведущих европейски чемпионатов понесёт большие потери в случае полной отмены сезона. УЕФА планирует доиграть сезон до 30 июня, но с каждым днём надежд на это становится всё меньше, сообщает AFP.

Аналитики KPMG подсчитали, что общие потери чемпионатов составят от 3,4 до 3,9 млрд евро. В случае отмены ведущие лиги потеряют:

Англия - 1,25 млрд евро;

Испания - 0,95;

Германия - 0,75;

Италия - 0,65;

Франция - 0,4.

Коронавирус в Европе

Вышеперечисленные страны Европы входят в число лидеров по заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Страна Зараженных Выздоровевших Летальные исходы Италия 35 713 4 025 2 978 Испания 14 769 1 081 638 Германия 12 327 105 28 Франция 9 054 12 148 Великобритания 2 644 65 71

Общее число заразившихся коронавирусом составляет 218 815 случаев.