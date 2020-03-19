Пятерка ведущих европейски чемпионатов понесёт большие потери в случае полной отмены сезона. УЕФА планирует доиграть сезон до 30 июня, но с каждым днём надежд на это становится всё меньше, сообщает AFP.
Аналитики KPMG подсчитали, что общие потери чемпионатов составят от 3,4 до 3,9 млрд евро. В случае отмены ведущие лиги потеряют:
Вышеперечисленные страны Европы входят в число лидеров по заболеваемости коронавирусом COVID-19.
|Страна
|Зараженных
|Выздоровевших
|Летальные исходы
|Италия
|35 713
|4 025
|2 978
|Испания
|14 769
|1 081
|638
|Германия
|12 327
|105
|28
|Франция
|9 054
|12
|148
|Великобритания
|2 644
|65
|71
Общее число заразившихся коронавирусом составляет 218 815 случаев.
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