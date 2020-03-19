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Источник Правда.Ру

Названа сумма потерь ведущих чемпионатов Европы из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Пятерка ведущих европейски чемпионатов понесёт большие потери в случае полной отмены сезона. УЕФА планирует доиграть сезон до 30 июня, но с каждым днём надежд на это становится всё меньше, сообщает AFP.

Аналитики KPMG подсчитали, что общие потери чемпионатов составят от 3,4 до 3,9 млрд евро. В случае отмены ведущие лиги потеряют:

  • Англия - 1,25 млрд евро;
  • Испания - 0,95;
  • Германия - 0,75;
  • Италия - 0,65;
  • Франция - 0,4.

Коронавирус в Европе

Вышеперечисленные страны Европы входят в число лидеров по заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Страна Зараженных Выздоровевших Летальные исходы
Италия 35 713 4 025 2 978
Испания 14 769 1 081 638
Германия 12 327 105 28
Франция 9 054 12 148
Великобритания 2 644 65 71

Общее число заразившихся коронавирусом составляет 218 815 случаев.

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