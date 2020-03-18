Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой в Заире среди джунглей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов драться с Тони Фергюсоном где угодно. Бой россиянина и американца должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля, но там провести мероприятие невозможно из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Нурмагомедов отметил, что бой нельзя организовать также в Англии, Европе, России или азиатских странах. Россиянин предложил сопернику поехать в Киншасу, столицу ДР Конго (ранее — Заир).

"В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем подраться в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?", — заявил Нурмагомедов в Instagram.

Бой Мохаммеда Али в Заире

В 1974 году в столице Заира состоялся бой между Али и Джорданом Форманом, в котором победу одержал Мохаммед.