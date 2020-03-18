РФС оштрафовал "Арсенал" за баннер про Терешкову

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Арсенал" за использование двух несогласованных баннеров на трибунах во время игры 22-го тура РПЛ против "Рубина". Один из плакатов был про депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову со следующим содержанием:

"Валя, ты просто космос".

Баннер появился после выступления Терешковой на заседании Госдумы, где депутат предложила "обнулить" президентские сроки Владимира Путина после голосования за поправки в Конституцию России.