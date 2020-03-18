Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Арсенал" за использование двух несогласованных баннеров на трибунах во время игры 22-го тура РПЛ против "Рубина". Один из плакатов был про депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову со следующим содержанием:
"Валя, ты просто космос".
Баннер появился после выступления Терешковой на заседании Госдумы, где депутат предложила "обнулить" президентские сроки Владимира Путина после голосования за поправки в Конституцию России.
"В рапорте была сделана запись о том, что болельщики "Арсенала" вывесили несогласованный баннер на восточной трибуне. Далее от делегата поступило заявление, что ещё один несогласованный баннер появился уже на западной трибуне. Дважды демонстрировался несогласованный баннер. "Арсенал" оштрафован за это на 50 тысяч рублей", — приводит слова главы КДК Артур Григорьянц.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.