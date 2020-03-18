Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) напомнил клубам о том, что спортсменам необходимо выплачивать зарплату в полном объеме несмотря на паузу в чемпионате. Как минимум до 10 апреля РПЛ приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса.
Более того, клубы не вправе урезать или не выплачивать зарплату даже если отправляют команды в отпуск.
"Если футбольные клубы решат прекратить и проведение тренировок без обоснованных причин, то такие действия футбольных клубов приведут не к простою, а к неисполнению обязанности предоставить обусловленную трудовым договором работу (ст. 22 Трудового кодекса), в связи с чем заработная плата будет подлежать уплате спортсменам и тренерам в полном объеме", - говорится в сообщении ОПСФ.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.