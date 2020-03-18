Клубам напомнили о необходимости платить зарплату футболистам

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) напомнил клубам о том, что спортсменам необходимо выплачивать зарплату в полном объеме несмотря на паузу в чемпионате. Как минимум до 10 апреля РПЛ приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса.

Более того, клубы не вправе урезать или не выплачивать зарплату даже если отправляют команды в отпуск.