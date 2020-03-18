Лыжник с подозрением на коронавирус обратился к болельщикам

18-летний лыжник из Москвы Владимир Рыбкин обратился к болельщикам в Instagram. Он сообщил, что соревнования на первенстве России в Малиновке были отменены из-за него. У молодого человека подозрение на коронавирус.

Рыбкин рассказал, что симптомы, схожие с заболеванием COVID-19, у него выявились во вторник. Несмотря на это он решил участвовать в гонке, которую отменили за полчаса до начала.