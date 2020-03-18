18-летний лыжник из Москвы Владимир Рыбкин обратился к болельщикам в Instagram. Он сообщил, что соревнования на первенстве России в Малиновке были отменены из-за него. У молодого человека подозрение на коронавирус.
Рыбкин рассказал, что симптомы, схожие с заболеванием COVID-19, у него выявились во вторник. Несмотря на это он решил участвовать в гонке, которую отменили за полчаса до начала.
"Буча по вирусу — из-за меня. Вчера посмеялись с врачом, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то, и через несколько часов ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору. Я уже комбинезон надеваю, на гонку иду. Уперся, говорю: "Не пойду никуда, у меня гонка". Мне отвечают — да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь проверять будем. В общем, я не специально", — написал Рыбкин в Instagram.
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