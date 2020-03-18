Белорусская федерация футбола (АБФФ) решила начать проведение чемпионата Высшей лиги. Матчи будут проходить в обычном режиме в присутствии зрителей.

Ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 были приостановлены футбольные чемпионаты в остальных 54-х странах Европы. В Белоруссии матчи начнутся 19 марта.

В Белоруссии на данный момент выявлено 36 случаев заражения коронавирусом.

"С учетом полученной информации, нашим руководством было принято решение начать чемпионат Белоруссии. На данный момент у нас в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. Мы следим за развитием ситуации, получаем информацию от соответствующих инстанций. Однако пока матчи решено проводить со зрителями", — заявил пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник в интервью "СЭ".