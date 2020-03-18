"Ак Барс" потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина

"Ак Барс" на своём сайте разместил обращение к КХЛ, в котором потребовал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф. Ранее лига приняла решение приостановить соревнования до 10 апреля.

"Ак Барс" в обращении отметил, что не видит возможности дальнейшего продолжения плей-офф в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Кроме того, клуб указал, что легионеры команды из Белоруссии, Латвии, Канады, Швеции и Финляндии попросили отпустить их домой.

Также "Ак Барс" указал на то, что после снятия с плей-офф "Йокерита" и "Барыса" спортивная составляющая будет отсутствовать.