Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что организаторы лыжной гонки на первенство России в Малиновке совершили преступление. Старт был отменён за полчаса до начала из-за того, что у одного из спортсменов подозрение на коронавирус.

"Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют! Ещё раз: это больше чем ошибка, это преступление!

А как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжам, вы даже не бараны, вы преступники!" - написал Губерниев в Telegram.