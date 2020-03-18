Минспорт рекомендовал остановить все соревнования в России с 21 марта

Министерство спорта России выпустило рекомендацию для всех организаций остановить все соревнования с 21 марта на неопределенный срок. Возобновление возможно после особого распоряжения ведомства.

"Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Коронавирус остановил спорт

Ранее из-за коронавируса были приостановлены или отменены практически все соревнования среди профессиональных спортсменов, среди которых: