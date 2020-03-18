Футболисты в России развлекаются чеканкой туалетной бумаги

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн нашёл для себя занятие во время отмены футбольного чемпионата из-за пандемии коронавируса COVID-19. Футболист в соцсетях опубликовал видео, на котором "чеканит" рулон туалетной бумаги.

Норманн передал эстафету другим футболистам. К флешмобу уже присоединились игрок "Спартака" Джордан Ларссон и футболист "Зенита" Себастьян Дриусси.

Пандемия коронавируса

Ранее РПЛ приостановила проведение чемпионата России по футболу как минимум до 10 апреля. По рекомендации УЕФА турнир необходимо завершить до 30 июня.

На данный момент зафиксировано 198 178 случае заражения COVID-19 по всему миру. В России число случаев на данный момент — 114.