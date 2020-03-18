Алиса Знарок, подруга нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина, рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в США. По словам девушки, в стране нет паники или дефицита продуктов в магазинах.
"У нас все спокойно, без паники и дефицита продуктов. Смотрим фильмы, общаемся, готовим и занимаемся домашними делами. В магазин ходим без маски, но в перчатках", — написала Знарок в своем аккаунте в Instagram.
Ранее НХЛ отменила сезон из-за пандемии коронавируса. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы во всех штатах.
На данный момент в США зафиксировано около 6,5 тыс. случаев заболевания. Президент Дональд Трамп закрыл границы государства от стран Шенгенской зоны.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.