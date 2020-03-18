Подруга Панарина заявила, что в США нет паники и дефицита продуктов

Алиса Знарок, подруга нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина, рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в США. По словам девушки, в стране нет паники или дефицита продуктов в магазинах.

"У нас все спокойно, без паники и дефицита продуктов. Смотрим фильмы, общаемся, готовим и занимаемся домашними делами. В магазин ходим без маски, но в перчатках", — написала Знарок в своем аккаунте в Instagram.

Коронавирус в США

Ранее НХЛ отменила сезон из-за пандемии коронавируса. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы во всех штатах.

На данный момент в США зафиксировано около 6,5 тыс. случаев заболевания. Президент Дональд Трамп закрыл границы государства от стран Шенгенской зоны.