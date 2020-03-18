Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом

Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом. В частности, журналисты недовольны тем, что КХЛ не объявила об остановке сезона.

Ранее из-за пандемии коронавируса хоккейные чемпионаты были остановлены во всех странах. Финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" снялись с плей-офф Кубка Гагарина. КХЛ приняла решение временно приостановить проведение сезона до 10 апреля.

"Чемпионат мира будет отменён из-за коронавируса, но нужно официальное решение в Швейцарии. Хоккея нет нигде в мире. Только КХЛ делает вид, что что-то продолжается даже после снятия "Йокерита" и "Барыса", - говорится в материале.

Плей-офф КХЛ

В том случае, если ситуация с эпидемией коронавируса позволит проводить матчи, КХЛ продолжит плей-офф.

Лига рассматривает вариант, при котором победители конференций - "АК Барс" и ЦСКА - пропустят второй раунд, а две путёвки в полуфиналы Кубка Гагарина будут разыграны в парах: