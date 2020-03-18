Спарринг-партнер Усика погиб в ДТП под Киевом

Украинский боксёр Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом. Его автомобиль столкнулся с другим на Надднепрянском шоссе, другие детали происшествия неизвестны, сообщает УНИАН.

Смерть боксера также подтвердили в Федерации бокса Украины.

"Димон, как же так… Порядочный, добрый, трудяга, наш Атаман… Уходят лучшие! Покойся с миром", — написал пресс-секретарь федерации Александр Подаваленко.

Дмитрий Лисовой

Дмитрий — многократный призер чемпионата Украины по боксу. Он входил в команду Всемирной боксёрской серии "Украинские атаманы".

В последнее время Лисовой работал в тренировочном лагере Александра Усика и был его спарринг-партнером.