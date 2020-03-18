Мамаев решил покинуть Россию

Футболист "Ростова" Павел Мамаев на странице своей жены Аланы в Instagram сообщил, что собрался покинуть Россию. Полузащитник не уточнил, когда это произойдёт, но заявил, что готовит "глобальный" переезд в другую страну.

"Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время", — ответил Мамаев на вопрос одного из подписчиков страницы Аланы.

У Мамаева действующий контракт с "Ростовом", который заканчивается в 2021 году.

Павел Мамаев

Для 31-летнего Павла Мамаева "Ростов" — четвёртая команда. Ранее хавбек выступал за:

"Торпедо" (Москва) — 52 матча, 4 мяча;

ЦСКА (Москва) — 181 матч, 8 мячей;

"Краснодар" — 146 матчей, 36 голов.

За "Ростов" Мамаев отыграл всего один матч и принёс своей команде победу над ЦСКА.

В составе сборной России полузащитник выступал с 2010 по 2016 год. Он отыграл 15 матчей за национальную команду.