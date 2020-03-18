Футболист "Ростова" Павел Мамаев на странице своей жены Аланы в Instagram сообщил, что собрался покинуть Россию. Полузащитник не уточнил, когда это произойдёт, но заявил, что готовит "глобальный" переезд в другую страну.
"Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время", — ответил Мамаев на вопрос одного из подписчиков страницы Аланы.
У Мамаева действующий контракт с "Ростовом", который заканчивается в 2021 году.
Для 31-летнего Павла Мамаева "Ростов" — четвёртая команда. Ранее хавбек выступал за:
За "Ростов" Мамаев отыграл всего один матч и принёс своей команде победу над ЦСКА.
В составе сборной России полузащитник выступал с 2010 по 2016 год. Он отыграл 15 матчей за национальную команду.
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