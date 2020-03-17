МОК сделал заявление по Олимпиаде-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу возможной отмены Олимпиады-2020 в Токио. В организации считают, что оснований для переноса соревнований нет.

"МОК не считает необходимым на данный момент переносить Олимпиаду-2020 в Токио (Япония) из-за коронавируса", — говорится в заявлении пресс-службы организации.

17 марта УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года. Таким образом до 30 июня должны быть доиграны национальные чемпионаты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Олимпиада-2020 должна пройти в Токио с 25 июля по 9 августа.

Коронавирус в Японии

На данный момент в Японии зафиксировано 833 случая заболевания. 28 человек умерли от коронавируса.