Четыре последние путёвки на Евро-2020 разыграют в июне 2020 года

УЕФА принял решение перенести плей-офф за попадание на Евро-2020 на июнь. Матчи должны были пройти в конце марта.

Ранее союз перенёс Евро-2020 на лето 2021 года. Даты отборочных игр станут известны позже, сообщает Польский футбольный союз (PZPN).

Плей-офф отбора Евро-2020

Команды в каждом из четырёх путей проведут по одному полуфинальному матчу. Победители в финале разыграют путевку на Евро.

Путь А

Исландия - Румыния.

Болгария - Венгрия.

Путь В

Босния - Северная Ирландия.

Словакия - Ирландия.

Путь С

Шотландия - Израиль.

Норвегия - Сербия.

Путь D