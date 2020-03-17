УЕФА принял решение перенести плей-офф за попадание на Евро-2020 на июнь. Матчи должны были пройти в конце марта.
Ранее союз перенёс Евро-2020 на лето 2021 года. Даты отборочных игр станут известны позже, сообщает Польский футбольный союз (PZPN).
Команды в каждом из четырёх путей проведут по одному полуфинальному матчу. Победители в финале разыграют путевку на Евро.
Путь А
Путь В
Путь С
Путь D
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