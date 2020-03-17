УЕФА запланировал перенести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на один месяц. 17 марта состоялась видеоконференция с участием 55 национальных ассоциаций, на которой было принято решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.
УЕФА запланировал такие даты проведения финалов еврокубков:
Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса COVID-19 не проведены все матчи 1/8 финала еврокубков.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.