УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 27 июня

УЕФА запланировал перенести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на один месяц. 17 марта состоялась видеоконференция с участием 55 национальных ассоциаций, на которой было принято решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.

УЕФА запланировал такие даты проведения финалов еврокубков:

Лига Европы - 24 июня, Гданськ (Польша);

Лига чемпионов - 27 июня, Стамбул (Турция), стадион "Ататюрк".

Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса COVID-19 не проведены все матчи 1/8 финала еврокубков.