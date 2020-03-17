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УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 27 июня

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА запланировал перенести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на один месяц. 17 марта состоялась видеоконференция с участием 55 национальных ассоциаций, на которой было принято решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.

УЕФА запланировал такие даты проведения финалов еврокубков:

  • Лига Европы - 24 июня, Гданськ (Польша);
  • Лига чемпионов - 27 июня, Стамбул (Турция), стадион "Ататюрк".

Напомним, на данный момент из-за пандемии коронавируса COVID-19 не проведены все матчи 1/8 финала еврокубков.

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