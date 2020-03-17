Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год

Кубок Америки по футболу-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира. Ранее такое же решение принял УЕФА по поводу Евро-2020.

Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. В турнире планировалось участие 12 команд, среди которых две приглашенные - Австралия и Катар.

Кубок Америки-2020

В группе А Кубка Америки должны сыграть:

Аргентина;

Австралия;

Боливия;

Уругвай;

Чили;

Парагвай.

В группу В попали:

Колумбия;

Бразилия;

Катар;

Венесуэла;

Эквадор;

Перу.

После группового турнира запланированы четвертьфиналы, полуфиналы и финал.