Кубок Америки по футболу-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира. Ранее такое же решение принял УЕФА по поводу Евро-2020.
Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. В турнире планировалось участие 12 команд, среди которых две приглашенные - Австралия и Катар.
В группе А Кубка Америки должны сыграть:
В группу В попали:
После группового турнира запланированы четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
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