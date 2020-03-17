УЕФА назвал новые даты проведения Евро-2020

Во время видеоконференции УЕФА по вопросу пандемии коронавируса было принято решение о переносе Евро-2020 на 2021 год. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза.

Позже информацию подтвердил официальный Twitter организаторов соревнований в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. УЕФА не планирует менять формат соревнований.

Одним из городов, в котором пройдут матчи Евро-2020, станет Санкт-Петербург. На стадионе на Крестовском острове состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал.