В УЕФА считают возможным перенос Евро-2020 в одну страну

Президент федерации футбола Польши Збигнев Бонек, который является членом исполкома УЕФА, рассказал о вариантах переноса Евро-2020. По его словам, шансов провести чемпионат Европы в срок нет.

Конференция УЕФА по вопросу пандемии коронавируса начнется в 15.00 по московскому времени в видеоформате. После собрания должно быть вынесено решение о Евро-2020 и национальных чемпионатах, большинство из которых приостановлены.

"Решение может быть только одно - мы проведем Евро в 2021 году. Будем разрабатывать разные варианты. Например, если эпидемия не закончится быстро, турнир, возможно, пройдет в одной стране, а не в нескольких. УЕФА уделит этому много времени. И вы должны помнить, что в следующем году календарь будет загружен еще больше, так как уже в июне должен начаться отборочный турнир чемпионата мира", - заявил Бонек в интервью польской газете Przeglad Sportowy.

Ранее о готовности принять Евро-2020 заявляли в России и Турции. В каждой из стран есть необходимая инфраструктура для проведения турнира.