Российский футбольный союз (РФС) объявил об остановке всех соревнований до 10 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.