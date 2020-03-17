Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

РФС подтвердил приостановку всех футбольных матчей до 10 апреля

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) объявил об остановке всех соревнований до 10 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Какие матчи перенесены в России

  • В РПЛ с 17 марта по 10 апреля должны были состояться два тура.
  • В ФНЛ перенесены матчи четырёх туров — с 28-го по 31-й.
  • В ПФЛ ситуация разная во всех дивизионах. Так, в зоне "Юг" чемпионат уже возобновился, а в зоне "Запад" должен был начаться в конце марта.
Темы фнл рпл пфл коронавирус чемпионат россии по футболу
Новости Все >
Онищенко высказался о "бессимптомном" коронавирусе у детей
Песков: Лукашенко еще не созванивался с Путиным
РФС подтвердил приостановку всех футбольных матчей до 10 апреля
Детали LEGO могут разлагаться на дне океана более 1300 лет
Две тысячи рублей - не деньги. Если они изготовлены фальшивомонетчиками
Делегация Госдумы отказалась ехать в Пермь из-за коронавируса
Китай ищет добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Украинец Усик попросил называть его Александром, а не Олександром
Путин потребовал от прокуроров активной борьбы с коррупцией
В Сербии обнаружили древний флот неизвестной эпохи
Последние материалы
Песков: Лукашенко еще не созванивался с Путиным
РФС подтвердил приостановку всех футбольных матчей до 10 апреля
Детали LEGO могут разлагаться на дне океана более 1300 лет
Две тысячи рублей - не деньги. Если они изготовлены фальшивомонетчиками
Делегация Госдумы отказалась ехать в Пермь из-за коронавируса
Китай ищет добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Украинец Усик попросил называть его Александром, а не Олександром
Как вылечить бессоницу?
Путин потребовал от прокуроров активной борьбы с коррупцией
В Сербии обнаружили древний флот неизвестной эпохи
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Здоровье
Петербургские медики раскрыли эффективный способ защиты от коронавируса
Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Швейцарские СМИ удивлены, что в России мало случаев коронавируса
Разрешит ли Конституционный суд Путину выборы-2024
Россиян будут наказывать за нарушения на голосовании по Конституции
DW: у Кокорина открылись глаза на путинскую Россию
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
Российские туристы не могут выехать из Европы
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Россиян будут наказывать за нарушения на голосовании по Конституции
Российские туристы не могут выехать из Европы
Разрешит ли Конституционный суд Путину выборы-2024
Эпидемия COVID-19: вводится ЧП, закрываются страны
Москва против коронавируса: от дезинфекции до карантина
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Путин: несистемная оппозиция – не враги России
КПРФ прогнозирует России жизнь "без штанов"
За 2019 год в Москве и МО выявлено 154 нелегальных кредитора
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ