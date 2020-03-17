Украинец Усик попросил называть его Александром, а не Олександром

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к бою с британцем Дереком Чисорой. Поединок должен состояться в Лондоне 23 мая.

Журналистка Youtube-канала The Gloves спросила у украинца, как правильно писать и произносить его имя — Александр или Олександр.

"Александр. На русском языке — Александр, Олександр — это на украинском языке. Я — Александр", — заявил Усик.

Усик против Чисоры проведёт второй бой в тяжёлом весе. В случае победы украинец станет претендентом на чемпионский пояс WBO.

Ранее украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, одержав 16 побед в 16 боях. В новой весовой категории Усик дебютировал в октябре 2019, победив американца Чазза Уизерспуна.