В Китае планируют начать футбольный чемпионат 18 апреля

На фоне отмены практически всех футбольных чемпионатов европейских стран в Китае в скором времени планируют начать турнир. По сведениям Daily Mail, китайская лига проведёт первый тур 18 апреля.

В Китае могли бы начать чемпионат ещё раньше, но многие команды находятся за границей из-за пандемии коронавируса COVID-19. После стабилизации обстановки футболисты только сейчас начинают возвращаться в КНР. Они должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.

Чемпионат Китая по футболу 2020

Китайская Суперлига должна была стартовать 22 февраля, но из-за коронавируса старт был отложен на неопределённое время.

В турнире принимают участие 16 команд. Одна из них располагается в Ухане - городе, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.