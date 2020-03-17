Чемпионат России по футболу остановлен из-за коронавируса

Общее собрание клубов РПЛ вынесло решение приостановить проведение чемпионата из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Решение будет действовать до 10 апреля. Дальнейшая судьба матчей будет определена спустя три недели, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее из-за эпидемии коронавируса были остановлены почти все европейские чемпионаты. На данный момент не объявили об остановке в Турции и на Украине.

В Москве из-за COVID-19 был введен запрет на проведение массовых мероприятий до 10 апреля. Подобные решения приняли разные регионы России. Так, в Краснодарском крае запрещены мероприятия численностью более 100 человек до 1 мая.

Что отменила РПЛ

Таким образом, точно перенесены 23-й и 24-й тур чемпионата России.

20-22 марта

"Сочи" — "Ростов".

"Урал" — "Рубин".

"Арсенал" — "Спартак".

"Локомотив" — "Оренбург".

"Крылья Советов" — "Ахмат".

"Уфа" — "Тамбов".

ЦСКА — "Зенит".

"Краснодар" — "Динамо".

3-5 апреля