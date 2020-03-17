Общее собрание клубов РПЛ вынесло решение приостановить проведение чемпионата из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Решение будет действовать до 10 апреля. Дальнейшая судьба матчей будет определена спустя три недели, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее из-за эпидемии коронавируса были остановлены почти все европейские чемпионаты. На данный момент не объявили об остановке в Турции и на Украине.
В Москве из-за COVID-19 был введен запрет на проведение массовых мероприятий до 10 апреля. Подобные решения приняли разные регионы России. Так, в Краснодарском крае запрещены мероприятия численностью более 100 человек до 1 мая.
Таким образом, точно перенесены 23-й и 24-й тур чемпионата России.
20-22 марта
3-5 апреля
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.