Симон Фуркад назвал французов идиотами из-за коронавируса

Бывший биатлонист Симон Фуркад, старший брат Мартена Фуркада, высказал своё мнение о пандемии коронавируса, которая сейчас бушует в Европе. По его словам, к большому количеству случаев заражения привело поведение самих людей, не полностью оценивших угрозу COVID-19.

"Я вернулся из другой страны и заметил полную безответственность со стороны французов. Наши соседи не выходят из дома, но в нескольких сотнях километров полно людей, ничего не изменилось. Мы настоящие идиоты", — написал Фуркад в Twitter.

Ранее Симон сообщил о том, что его 1,5-месячная племянница заразилась коронавирусом и проходит лечение в клинике.

Коронавирус во Франции

На данный момент во Франции зафиксировано 6 650 случаев заражения. Страна закрыла границы и ограничила внутренние перемещения граждан.