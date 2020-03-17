Бывший врач "Спартака" назвал китайский метод борьбы с коронавирусом

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен рассказал о том, как рядовые китайцы ведут борьбу с эпидемией коронавируса. Врач долгое время работал в московском клубе и был известен своими нетрадиционными методами лечения футболистов.

"Согласно информации, которую я получил из Китая, скажу: покушайте имбирь, добавляйте его в чай и пейте. Это очень хорошо помогает. Имбирь кипятите и пейте его отвар каждый день. Два раза в день. Это точно поможет вам и вылечиться, и не болеть потом", — заявил Лю в интервью РИА "Новости".

По прогнозу Хуншена, в скором времени пандемия коронавируса сойдёт на нет.

"Все будет нормально, ведь в Китае людей уже лечат. Сейчас есть вновь заболевшие в Китае, но ни один из них не умер. Вылечить коронавирус можно. Помните, все кричали о СПИДе? Но ведь о нем уже все забыли, и человечество продолжает жизнь. Потихоньку коронавирус сойдет на нет", — заявил Лю.

Пандемия коронавируса COVID-19

Вспышка нового вида коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года.