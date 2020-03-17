По сведениям Yahoo Japan, 30-летний японский фигурист Крис Рид ушёл из жизни после сердечного приступа. Другие подробности происшествия не сообщаются.
Крис до 2015 года выступал в танцах на льду в паре со своей сестрой Кэти Рид. Позже встал в пару с Каной Мурамото, а в 2018 году приостановил карьеру.
30-летний японец - двукратный чемпион мира в командных соревнованиях. 10 раз он завоевал золото чемпионата Японии.
Показатели Рида на Олимпийских играх:
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