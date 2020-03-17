30-летний чемпион Японии по фигурному катанию скончался от инфаркта

По сведениям Yahoo Japan, 30-летний японский фигурист Крис Рид ушёл из жизни после сердечного приступа. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Крис до 2015 года выступал в танцах на льду в паре со своей сестрой Кэти Рид. Позже встал в пару с Каной Мурамото, а в 2018 году приостановил карьеру.

Крис Рид

30-летний японец - двукратный чемпион мира в командных соревнованиях. 10 раз он завоевал золото чемпионата Японии.

Показатели Рида на Олимпийских играх: