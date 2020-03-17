В Италии хотят заморозить зарплату футболистов

Клубы двух высших дивизионов чемпионата Италии — серии А и Б — планируют заморозить зарплату футболистов на время перерыва из-за пандемии коронавируса.

Профсоюз футболистов выступает против такого шага и готов пойти в суд против владельцев команд, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы намерены возобновить чемпионат не раньше 9 мая. Таким образом, перерыв составит два месяца.

Пандемия коронавируса