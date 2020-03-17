Клубы двух высших дивизионов чемпионата Италии — серии А и Б — планируют заморозить зарплату футболистов на время перерыва из-за пандемии коронавируса.
Профсоюз футболистов выступает против такого шага и готов пойти в суд против владельцев команд, сообщает Football Italia.
Ранее сообщалось, что итальянские клубы намерены возобновить чемпионат не раньше 9 мая. Таким образом, перерыв составит два месяца.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.