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В Италии хотят заморозить зарплату футболистов

Спорт » Командные виды » Футбол

Клубы двух высших дивизионов чемпионата Италии — серии А и Б — планируют заморозить зарплату футболистов на время перерыва из-за пандемии коронавируса.

Профсоюз футболистов выступает против такого шага и готов пойти в суд против владельцев команд, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы намерены возобновить чемпионат не раньше 9 мая. Таким образом, перерыв составит два месяца.

Пандемия коронавируса

  • О новом виде коронавируса Китай объявил 31 декабря 2019 года.
  • Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане.
  • В Италии на данный момент 27 980 случаев заражения COVID-19.
  • Зафиксировано 2 158 летальных случаев.
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