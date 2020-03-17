Мякяряйнен предложила Юрловой тренироваться вместе

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, завершившая карьеру, поблагодарила Екатерину Юрлову за тёплые слова. Ранее россиянка в Instagram оставила прощальное сообщение для трёхкратной обладательницы Кубка мира.

"Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой! Я желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни", - написала Юрлова.

Мякяряйнен предложила тренироваться вместе

Мякяряйнен, кроме благодарности, написала, что надеется на совместные тренировки с Юрловой.