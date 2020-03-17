Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, завершившая карьеру, поблагодарила Екатерину Юрлову за тёплые слова. Ранее россиянка в Instagram оставила прощальное сообщение для трёхкратной обладательницы Кубка мира.
"Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой! Я желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни", - написала Юрлова.
Мякяряйнен, кроме благодарности, написала, что надеется на совместные тренировки с Юрловой.
"Ох, Катя! Ты знаешь, как найти меня, если тебе ещё будет нужна компания для тренировок. Я рада, что наша дружба на этом не заканчивается", - ответила Мякяряйнен в Instagram.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.