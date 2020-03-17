UFC планирует провести бой Нурмагомедов - Фергюсон, но в другом месте

UFC отменил три турнира, которые были запланированы на 21, 28 марта и 11 апреля. В то же время, по словам главы организации Даны Уайта, UFC не намерен отказываться от боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

Поединок должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса в США это сделать невозможно. UFC пока не вынес решения по этому вопросу.

Бой состоится в ОАЭ?

По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб и Тони могут встретиться в ОАЭ.

"Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дэна Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там", - заявил Нурмагомедов-старший в интервью РБК.

Пятая попытка Нурмагомедова и Фергюсона

Ранее бой Нурмагомедова и Фергюсона отменяли четыре раза. Трижды это были травмы спортсменов, один раз Хабиб не справился с весогонкой перед боем.