УЕФА потребует 300 млн евро от клубов и отменит Лигу наций

УЕФА во время видеоконференции 17 марта объявит свои требования к лигам для переноса Евро-2020 на следующий год. По сведениям The Athletic, футбольный союз хочет получить 300 млн евро от клубов и лиг, чтобы покрыть потери от переноса.

Кроме того, УЕФА планирует отменить проведение Лиги наций и товарищеских матчей, чтобы разгрузить осенний календарь. В таком случае национальные чемпионаты следующего сезона могут начаться позже. Чемпионаты этого сезона возобновятся в конце мая-начале июня. Тогда же доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Коронавирус и футбол

На данный момент остановлены практически все футбольные чемпионаты. Официально не объявлено об приостановке игр в России, Украине и Турции.