В Москве запретили мероприятия с более чем 50 участниками

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на проведение любых мероприятий с количеством участников более 50 человек до 10 апреля. Ранее запрет действовал на более чем 5000 участников.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93. За сутки число выявленных случаев составило 30.

Отметим, из-за этого решения придётся отменить все спортивные мероприятия в Москве, в том числе футбольные и хоккейные матчи. Таким образом, чемпионат России по футболу (РПЛ) и КХЛ должен быть остановлен.

В РПЛ от Москвы выступают ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак".

В КХЛ выступления продолжают ЦСКА и московское "Динамо", которые должны сыграть во втором раунде плей-офф.