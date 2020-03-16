Нападающий ЦСКА Никита Нестеров высказался по поводу ситуации с пандемией коронавируса. Хоккеист назвал свой способ борьбы с болезнью.
"Я уже купил ящик водки, так что готов к борьбе с коронавирусом. Сейчас я живу как раньше. Я и так дома сижу в свободное время и руки всегда мыл", — заявил хоккеист в интервью "Матч ТВ".
ЦСКА 18 марта должен начать серию второго раунда плей-офф КХЛ. Соперник армейцев — московское "Динамо".
После снятия с Кубка Гагарина финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" КХЛ может принять решение об остановке плей-офф.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухане.
На данный момент по официальной статистике в мире:
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.