Хоккеист ЦСКА Нестеров купил ящик водки для борьбы с коронавирусом

Нападающий ЦСКА Никита Нестеров высказался по поводу ситуации с пандемией коронавируса. Хоккеист назвал свой способ борьбы с болезнью.

"Я уже купил ящик водки, так что готов к борьбе с коронавирусом. Сейчас я живу как раньше. Я и так дома сижу в свободное время и руки всегда мыл", — заявил хоккеист в интервью "Матч ТВ".

ЦСКА 18 марта должен начать серию второго раунда плей-офф КХЛ. Соперник армейцев — московское "Динамо".

После снятия с Кубка Гагарина финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" КХЛ может принять решение об остановке плей-офф.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухане.

На данный момент по официальной статистике в мире: