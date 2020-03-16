МОК рассмотрит вопрос переноса Олимпиады 17 марта

Международный олимпийский комитет (МОК) проведёт заседание по вопросу пандемии коронавируса. На совещании будет рассмотрен вопрос переноса Олимпиады-2020 на более поздний срок, сообщает Reuters.

"С тех пор как эта ситуация возникла несколько недель назад, МОК постоянно информирует все заинтересованные стороны о последних событиях", - говорится в заявлении МОК.

Олимпиада запланирована с 25 июля по 5 августа в Токио. Ранее власти Японии заявляли, что не имеют плана переноса соревнований.

Пандемия коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухань.

На данный момент по официальной статистике в мире: