Международный олимпийский комитет (МОК) проведёт заседание по вопросу пандемии коронавируса. На совещании будет рассмотрен вопрос переноса Олимпиады-2020 на более поздний срок, сообщает Reuters.
"С тех пор как эта ситуация возникла несколько недель назад, МОК постоянно информирует все заинтересованные стороны о последних событиях", - говорится в заявлении МОК.
Олимпиада запланирована с 25 июля по 5 августа в Токио. Ранее власти Японии заявляли, что не имеют плана переноса соревнований.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухань.
На данный момент по официальной статистике в мире:
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