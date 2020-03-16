"Ювентус" предложил Криштиану Роналду продлить контракт

"Ювентус" в ближайшее время продлит контракт с футболистом Криштиану Роналду. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщает The Sun.

Португалец сможет выступать за "Ювентус" до 39 лет. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2022 года. Туринцы в 2018 году купили Роналду у "Реала" за 117 млн евро.

Роналду провёл в составе "Ювентуса" 81 матч, в которых забил 57 голов. Ранее он выступал за: