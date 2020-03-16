Главный тренер клуба КХЛ "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов заявил, что не видит причин для возможного переноса второго раунда Кубка Гагарина. 69-летний специалист пошутил, что в риске заражения в КХЛ только он.

"Тут в зоне риска — я один на всю лигу. Потому что я старше всех. А остальные все молодые. Чего они боятся-то?

На сегодняшний день, я думаю, можно спокойно играть со зрителями. Проблем нет таких. Я бы понял, если бы у нас была такая огромная эпидемия, как бывает даже при обыкновенном гриппе. Сколько людей им болеет-то! А сейчас даже четверти нет больных коронавирусом от общего числа. Разогнали ажиотаж. Не знаю, кому он нужен", — заявил Крикунов в интервью "Спорт-Экспрессу".