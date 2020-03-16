Главный тренер клуба КХЛ "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов заявил, что не видит причин для возможного переноса второго раунда Кубка Гагарина. 69-летний специалист пошутил, что в риске заражения в КХЛ только он.
"Тут в зоне риска — я один на всю лигу. Потому что я старше всех. А остальные все молодые. Чего они боятся-то?
На сегодняшний день, я думаю, можно спокойно играть со зрителями. Проблем нет таких. Я бы понял, если бы у нас была такая огромная эпидемия, как бывает даже при обыкновенном гриппе. Сколько людей им болеет-то! А сейчас даже четверти нет больных коронавирусом от общего числа. Разогнали ажиотаж. Не знаю, кому он нужен", — заявил Крикунов в интервью "Спорт-Экспрессу".
Ранее финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" снялись с плей-офф КХЛ из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в своих странах.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.