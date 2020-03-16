Шоу с участием Загитовой и Косторной отменено во всех городах

Шоу "Чемпионы на льду", в котором должны были принять участие фигуристы группы Этери Тутберидзе, отменено из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения пока не определены, сообщает ТАСС.

Ледовое шоу должно было состояться в следующих городах:

Казани (31 марта);

Перми (3 апреля);

Санкт-Петербурге (8 апреля);

Краснодаре (25 апреля);

Сочи (26 апреля).

Впервые шоу Тутберидзе было представлено в прошлом году в Краснодаре. В постановке "Чемпионы на льду" выступают: