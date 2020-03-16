Шоу "Чемпионы на льду", в котором должны были принять участие фигуристы группы Этери Тутберидзе, отменено из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения пока не определены, сообщает ТАСС.
Ледовое шоу должно было состояться в следующих городах:
Впервые шоу Тутберидзе было представлено в прошлом году в Краснодаре. В постановке "Чемпионы на льду" выступают:
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