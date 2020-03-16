Чемпионат России по биатлону перенесен из-за коронавируса

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что чемпионат России в Ханты-Мансийске не состоится в ранее назначенный срок. Турнир должен был пройти с 27 марта по 2 апреля.

"Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем", - приводит ТАСС слова Драчёва.

Ранее из-за коронавируса был перенесен чемпионат России по лыжным гонкам. Турнир должен был состояться в Тюмени.

Также Международный союз биатлонистов (IBU) отменил последний этап Кубка мира в Норвегии. Этап в финском Контиолахти не был проведен до конца - отменили смешанные эстафеты.