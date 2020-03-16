В Италии заявили, что футбольный чемпионат возобновится не раньше мая

Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи заявил, что не видит возможности возобновления чемпионата в начале апреля. Ранее Федерация футбола Италии (FFI) остановила проведение турнира до 5 апреля.

Италия стала страной с самым большим числом заразившихся коронавирусом COVID-19 в Европе. На данный момент зафиксировано 24 747 случаев заболевания, из которых 1 809 стали смертельными.

"Сейчас понятно, что невозможно начать играть в начале апреля. Если всё пойдёт хорошо, матчи можно возобновить в мае или июне. Люди считают, что мы думаем только о безопасности футболистов, но за любой командой стоит целый мир", — приводит Football Italia слова Томаззи.

Ранее под карантин был помещён "Ювентус" и другие итальянские команды. 17 марта УЕФА может принять решение о приостановке всех чемпионатов и переносе Евро-2020 на лето 2021 года.