"Просто закройте нас с Тони на арене": Нурмагомедов о коронавирусе

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не боится коронавируса COVID-19 и готов выйти в октагон против Тони Фергюсона. Ранее власти Нью-Йорка сообщили, что вводят запрет на все мероприятия численностью больше 500 человек.

UFC выступил с заявлением по поводу боя. Организация собирается провести поединок в другом месте. Другую арену в UFC пока не назвали.

"Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона", - написал Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона

Бой Хабиба и Тони может быть отменён в пятый раз. В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы по разу отказались из-за травм.

В 2017 году Нурмагомедов не угадал с весогонкой и накануне боя попал в больницу. В 2018 году Фергюсон отказался из-за повреждения колена.