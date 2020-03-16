Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет передавать свои гостиницы под больницы для людей, заболевших коронавирусом COVID-19.
Ранее информацию распространила испанская газета Marca. Сообщалось, что нападающий оплатит зарплату сотрудникам временных госпиталей, а лечение пациентов будет бесплатным.
Журналист Ману Сайнс, который близок к команде Криштиану Роналду, сообщил, что на самом деле эта новость является фейком.
"Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в больницы. Это фейк-ньюс", - написал журналист в Twitter.
Сейчас Роналду находится на карантине в Португалии. Нападающий отправился домой после того, как был приостановлен чемпионат Италии. Позже выяснилось, что у одноклубника португальца Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.
В Италии на данный момент:
В Португалии ситуация значительно лучше:
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