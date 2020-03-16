Роналду не отдаст гостиницы под больницы: новость оказалась фейком

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет передавать свои гостиницы под больницы для людей, заболевших коронавирусом COVID-19.

Ранее информацию распространила испанская газета Marca. Сообщалось, что нападающий оплатит зарплату сотрудникам временных госпиталей, а лечение пациентов будет бесплатным.

Журналист Ману Сайнс, который близок к команде Криштиану Роналду, сообщил, что на самом деле эта новость является фейком.

"Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в больницы. Это фейк-ньюс", - написал журналист в Twitter.

Сейчас Роналду находится на карантине в Португалии. Нападающий отправился домой после того, как был приостановлен чемпионат Италии. Позже выяснилось, что у одноклубника португальца Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Пандемия коронавируса

В Италии на данный момент:

24 747 случая заражения коронавирусом;

2 335 выздоровевших пациентов;

1 809 летальных случаев.

В Португалии ситуация значительно лучше: