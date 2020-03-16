Итальянская биатлонистка Вирер весной может завершить карьеру

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что задумывается о завершении карьеры. 29-летняя девушка примет решение весной, после завершения сезона.

"Сегодня я не знаю ответа, приму решение весной. Но когда все работает хорошо, когда у вас есть мотивация и здоровье, вы не хотите останавливаться", - заявила Вирер в интервью La Gazzeta dello Sport.

Доротея Вирер

Вирер в своей карьере завоевала 35 личных подиумов в Кубке мира (21 в эстафетных гонках).

Девушка выиграла два последних Кубка мира. На чемпионатах мира-2019 она взяла три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.