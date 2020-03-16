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Источник Правда.Ру

"Барыс" вслед за "Йокеритом" снимется с плей-офф КХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Казахстан ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19. Вследствие этого отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные. Футбольная премьер-лига на выходных провела тур чемпионата, но затем было принято решение о его остановке.

По сведениям "СЭ", "Барыс" надеялся на то, что власти дадут возможность провести два матча серии плей-офф КХЛ против "Сибири". Договориться на государственном уровне не получилось.

В скором времени "Барыс" должен официально объявить о снятии с чемпионата. Ранее это сделал финский "Йокерит", который был обязан подчинится решению властей Финляндии.

Коронавирус в Казахстане

На данный момент в Казахстане зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Страна закрыла границы для въезда иностранцев и усилила ограничительные меры в стране.

Плей-офф КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина должен был начаться 17 марта. Скорее всего, КХЛ примет решение о переносе плей-офф на более поздний срок.

17, 19, 21, 23 марта (25, 27, 29 марта при необходимости):

  • "Барыс" — "Сибирь".
  • СКА — "Йокерит".

18, 20, 22, 24 марта (26, 28, 30 марта при необходимости):

  • "Ак Барс" — "Салават Юлаев".
  • ЦСКА — "Динамо" (Москва).
Темы кхл хоккей хк барыс казахстан коронавирус кубок гагарина
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