Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что находится в поиске места для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовых и Тони Фергюсоном. Ранее мероприятие планировалось провести в Нью-Йорке, однако власти города ввели запрет на проведение массовых мероприятий.
Затем Уайт хотел перенести бой в Неваду, но и там был введен аналогичный запрет.
"У нас было несколько вариантов мест проведения этого боя, включая Неваду. Теперь, когда в Неваде все отменено, мы ищем другое место. Надеюсь, что к утру воскресенья у меня будут два новых варианта для проведения боя", - сообщил глава UFC.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном запланирован на 18 апреля.
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